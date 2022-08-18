مونديال قطر 2022: بيع 2.45 مليون تذكرة

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) اليوم الخميس، أن عدد التذاكر المباعة لمباريات كأس العالم “قطر 2022″، بلغ 2.45 مليون، بينها نصف مليون الشهر الماضي، قبل مرحلة البيع النهائية.

وأوضح الـ(FIFA) أن خلال مرحلة البيع الأخيرة الممتدة بين 5 يوليو و16 أغسطس وفق نظام أسبقية الشراء “من يأتي أولا يخدم أولا”، تم بيع 520.532 تذكرة.

وتصدر قائمة المقبلين على التذاكر: المقيمون في قطر، الولايات المتحدة الأميركية، انجلترا، المملكة العربية السعودية، المكسيك، الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، الأرجنتين، البرازيل وألمانيا.

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن أكثر التذاكر المباعة في الفترة الأخيرة كانت من أجل حضور مباريات دور المجموعات، مثل مباراة الكاميرون ضد البرازيل، والبرازيل ضد صربيا، والبرتغال ضد الأوروغواي، وكوستاريكا ضد ألمانيا، وأستراليا ضد الدنمارك، علما أن مباريات الأدوار الإقصائية تهافتت عليها الجماهير في مراحل البيع الأولى.

وكان المنظمون أعلنوا في يونيو عن “طلب قياسي” وبيع 1.2 مليون تذكرة، فيما كشف الـ”فيفا” في يوليوز أن عدد التذاكر المباعة بلغ 1.8 مليون.

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