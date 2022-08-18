عمر البشير

السودان.. المحكمة تسحب ملف البشير في تهمة قتل المتظاهرين

2022-08-18 / 13:24
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هبة بريس - وكالات

سحبت المحكمة العليا في السودان ملف محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان طه، وقياديين في حزب المؤتمر الوطني ”المحلول“، أحمد هارون، والفاتح عزالدين.

ويواجه البشير وقيادات حزبه في هذا البلاغ، تهمًا تتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة ديسمبر 2019.

وقالت صحيفة ”السوداني“، اليوم الخميس، إن ”سحب ملف القضية بواسطة المحكمة العليا، جاء بعد طعن مقدم من هيئة الاتهام في القضية، أشارت فيه لعدم إحضار الرئيس السابق للجلسات، بجانب طعن ضد التقرير الطبي الذي يوضح الحالة الصحية للبشير“.

وتطالب هيئة الاتهام بإحالة المتهم إلى المركز الطبي لتقرير حالته الصحية لأنها الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحدد حالته الحقيقية، وقالت إن من أعد التقرير الطبي للمحكمة هو الطبيب الخاص بالبشير.

وكانت هيئة الاتهام تقدمت في وقت سابق بطعن لدى المحكمة العليا ضد زيارة قاضي المحكمة زهير بابكر، للبشير بمشفاه دون علمها.

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