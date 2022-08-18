الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 37 وفاة

2022-08-18 / 12:11
0
هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء حرائق الغابات في ثلاث ولايات إلى 37 وفاة.

ووفق صحيفة “النهار” الجزائرية على موقعها الإلكتروني اليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها ولاية الطارف إلى 30 وفاة و161 إصابة.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان ولاية سوق أهراس العثور على جثث 5 ضحايا من عائلة واحدة ينحدرون من بلدية مداوروش، فجر اليوم عقب حرائق الغابات التي اندلعت نهار أمس الأربعاء، في عدد من بلديات الولاية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة العالمية: إصابات جدري القرود في العالم ترتفع بـ 20%

الصحة العالمية: إصابات جدري القرود في العالم ترتفع بـ…

2022-08-18 / 13:00
Photo of لتعزيز الاقتصاد الوطني.. اليابان تحث شبابها على شرب الكحول

لتعزيز الاقتصاد الوطني.. اليابان تحث شبابها على شرب الكحول

2022-08-18 / 12:28
Photo of من هي السعودية رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن؟

من هي السعودية رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد…

2022-08-18 / 10:16
Photo of رسميا.. قيس سعيّد يصادق على دستور تونس الجديد

رسميا.. قيس سعيّد يصادق على دستور تونس الجديد

2022-08-18 / 09:50
Photo of إسبانيا.. إصابة 10 أشخاص أثناء توقف قطار قرب حريق غابات

إسبانيا.. إصابة 10 أشخاص أثناء توقف قطار قرب حريق…

2022-08-17 / 22:29
Photo of صندوق النقد الدولي: السعودية من أسرع الاقتصادات نموا خلال عشر سنوات

صندوق النقد الدولي: السعودية من أسرع الاقتصادات نموا خلال…

2022-08-17 / 21:16
Photo of دراسة: ارتفاع درجة حرارة المحيطات مع بدء موسم الأعاصير في الأطلسي

دراسة: ارتفاع درجة حرارة المحيطات مع بدء موسم الأعاصير…

2022-08-17 / 19:26
Photo of اسبانيا ..بنك متهم بالتحايل على “عاملات فرولة “مغربيات

اسبانيا ..بنك متهم بالتحايل على “عاملات فرولة “مغربيات

2022-08-17 / 19:02
Photo of الجزائر: اندلاع 10 حرائق في 7 ولايات

الجزائر: اندلاع 10 حرائق في 7 ولايات

2022-08-17 / 17:25
Photo of الصحة العالمية: لقاحات جدري القردة ليست فعالة بنسبة 100%

الصحة العالمية: لقاحات جدري القردة ليست فعالة بنسبة 100%

2022-08-17 / 17:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق