في ذكرى ميلادها…رجوى الساهلي توجه رسالة مؤثرة لنجلتها

نجلاء مزيان

وجهت الفنانة المغربية رجوى الساهلي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -وجهت- رسالة مؤثرة لطفلتها بمناسبة ذكرى ميلادها الاولى.

و نشرت عبر ذات المنصة صور الحفل مرفوقة بتعليق جاء فيه :”اليوم عيد ميلاد بنتي قرة عيني الاميرة ملكة روان كل سنة وانتي بخير وكل سنة وانتي اجمل بنت في دنيا”.

و تابعت :” الله يقدرني ونكون لك كل شي انتي واخوكي وان شاء لله وعد مني محدي في الحياة عمر نخلي اي شي يمسك ولا يوصلك و الله يقدرني نحقق لك اي شي اتمنيتيه ونخليك تفتاخري انني ماماك ونوصلك لاعلى المراتب يا اجمل هدية من الله”.

و اختتمت قائلة:” انتي هي القوة ديالي والصبر وانتي المستحيل الي اتحقق، انتي دنيا كلها یا روح قلب ماما، وطبعا لتفادي الغيرة حتى اريان طفا شمعة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0