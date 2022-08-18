في ذكرى ميلادها…رجوى الساهلي توجه رسالة مؤثرة لنجلتها

2022-08-18 / 10:54
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نجلاء مزيان

وجهت الفنانة المغربية رجوى الساهلي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -وجهت- رسالة مؤثرة لطفلتها بمناسبة ذكرى ميلادها الاولى.

و نشرت عبر ذات المنصة صور الحفل مرفوقة بتعليق جاء فيه :”اليوم عيد ميلاد بنتي قرة عيني الاميرة ملكة روان كل سنة وانتي بخير وكل سنة وانتي اجمل بنت في دنيا”.

و تابعت :” الله يقدرني ونكون لك كل شي انتي واخوكي وان شاء لله وعد مني محدي في الحياة عمر نخلي اي شي يمسك ولا يوصلك و الله يقدرني نحقق لك اي شي اتمنيتيه ونخليك تفتاخري انني ماماك ونوصلك لاعلى المراتب يا اجمل هدية من الله”.

و اختتمت قائلة:” انتي هي القوة ديالي والصبر وانتي المستحيل الي اتحقق، انتي دنيا كلها یا روح قلب ماما، وطبعا لتفادي الغيرة حتى اريان طفا شمعة”.

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