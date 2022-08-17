أزيد من 13 مليون درهم لإعادة تهيئة مطار مراكش المنارة الدولي

2022-08-17 / 14:36
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تجري الاستعدادات لإطلاق أشغال إعادة تهيئة مطار مراكش المنارة، بتكلفة 13,92 مليون درهم، وفقا لتقدير تكاليف الخدمة وضعتها الشركة المتعاقدة.

وحسب المكتب الوطني للمطارات، فإن مدة الأشغال المتعلقة بتطوير المطار تم تحديدها في ثمانية أشهر.ومن المرتقب، أن يشهد مطار مراكش المنارة، عدة إصلاحات، منها إعادة تهيئة غرفة المغادرة الخاصة بالرحلات الداخلية، وتوسيع منطقة نقاط التفتيش وإضافة عدادات تسجيل الوصول، حيث أطلق المكتب الوطني للمطارات دعوة لتقديم عروض الأثمان.

كما تتضمن الإصلاحات ربط شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بشبكات المطار وهناك أيضا حديث عن إضافة عدادات تسجيل الوصول مع بوابة أخرى للمسافرين، وتشمل الأعمال تغطية الأرضيات والجدران بالصباغة تكييف المطار بمعدات التهوية وغيرها من الإصلاحات.كما تشمل الإصلاحات الأعمال الإنشائية، والعزل المائي، والإطار المعدني، وتوفيرأثاث المطار.

ويندرج مشروع إعادة تهيئة المطار، في إطار الجهود التي يبذلها المكتب الوطني للمطارات من أجل جعل مطار مراكش المنارة دعامة أساسية لتعزيز جاذبية المدينة الحمراء.
يشار أن مطار مراكش المنارة الدولي شهد في السنوات الأخيرة إقبالا كبيرا بعد بناء محطة جديدة، في إطار رؤية تتطلع لجعل مطار مراكش المنارة وجهة في حد ذاتها، حيث أن هذه المنشأة الجديدة تنافس أجمل المنشآت المطارية في العالم.

وشيدت هذه المنشأة على مساحة 57 ألف متر مربع وهي مساحة أكبر من مساحة المحطة الجوية الحالية، وهو ما مكن من الزيادة في الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار لتصل إلى 97 الف متر مربع، وهو ما يسمح بمعالجة 9 ملايين مسافر في السنة.

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