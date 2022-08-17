تدهور صحة معطل مضرب عن الطعام بتاهلة منذ 36 يوما ونقله الى مستشفى بفاس

2022-08-17 / 11:54
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ع محياوي - هبة بريس

علمت هبة بريس ، أن صحة المعطل ياسين بوعملات المضرب عن الطعام في تدهور جد خطير منذ حوالي 36 يوما من إضرابه المفتوح عن الطعام، للمطالبة بـ”الحق في الشغل” .

وجاء في تقرير قدمه أطباء بتاهلة وتازة أن المعني بالأمر المضرب عن الطعام يتعين نقله على عجالة صوب المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس في ظل احتمال تعرضه لمضاعفات صحية خطيرة وضرر في الجهاز الهضمي.. .

وسبق أن توجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسار (فرع تاهلة) برسالة مستعجلة بهذا الخصوص الى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وفي وقت سابق، طالبت “جمعية المعطلين” إلى جانب “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”و”الهيئة المغربية لحقوق الانسان”، بتاهلة، الجهات المعنية بالتوظيف، بـإيجاد حلول لقضية البطالة، وإنقاذ الشباب، وتمكينهم من حقهم العادل والمشروع في الشغل والعيش الكريم فهل ستستجيب الوزارة المعنية لمطلبهم.

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