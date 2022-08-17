شاركت في أعمال فنية مهمة.. رحيل الفنانة السورية انطوانيت نجيب

هبة بريس - وكالات

أعلن في دمشق اليوم الأربعاء عن وفاة الممثلة السورية البارزة انطوانيت نجيب عن عمر ناهز الـ92 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة شاركت خلالها بعشرات المسلسلات والمسرحيات والأفلام

ونعت صفحة نقابة الفنانين – فرع دمشق “رحيل الزميلة القديرة أنطوانيت نجيب”، وشارك عدد كبير من الممثلين والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي الخبر مع عبارات التعزية.

وبدأت نجيب حياتها الفنية في أواخر ستينيات القرن العشرين، واشتُهرت لاحقاً بأدوار الأم في الدراما السورية، وساهمت في نجاح مسلسلات وصل صداها إلى كل العالم العربي، مثل مسلسلات “صح النوم”، من بطولة الممثل السوري دريد لحام في مطلع السبعينات، و”الفصول الأربعة” نهاية القرن الفائت، و”مرايا” من بطولة الممثل السوري ياسر العظمة.

كما قدمت نجيب خلال مسيرتها الفنية الطويلة عشرات الأعمال الفنية في التلفزيون والسينما والمسرح.

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