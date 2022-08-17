إيلون ماسك

بعد تغريدته حول شراء “مانشستر يونايتد”.. ايلون ماسك: “مجرد مزحة”

2022-08-17 / 09:53
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هبة بريس - وكالات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، أنه كان يمزح بشأن تغريدته حول شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب ماسك عندما سأله أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي “لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي”.

ويملك ماسك تاريخا من التغريدات غير ذات صلة، بحسب ما ذكرت رويترز.

هذا وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه استرليني.

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