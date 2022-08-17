أمن الرباط يوقف ثلاثينيا متورط في ترويج مخدر الكوكايين

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى مدينة تمارة، لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله المشتبه فيه عن حجز كيلوغرامين من مخدر الكوكايين وكمية من مخدر الحشيش معدة للترويج، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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