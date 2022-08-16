مصدر قنصلي فرنسي ..أوقفنا التأشيرات للمغاربة بعد وصولها إلى حصة الـ50%

2022-08-16 / 12:01
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هبة بريس _ الرباط

قال مصدر فرنسي في قنصلية البيضاء فيى تصريح لموقع ” Middle East Eye ” إن “القنصليات أوقفت التأشيرات للمغاربة بعد وصولها إلى حصة الـ50% التي حددتها الحكومة”،

وأضاف المصدر نفسه “بقية الطلبات تُرفض رفضاً منهجياً. وفي بعض الأحيان، حين لا يوجد سبب يبرر الرفض، يُكتفى بتأجيل الملف”.

ويقول نفس المصدر انه” لم يُحرَز أي تقدم حتى الآن في المفاوضات بين فرنسا والمغرب لرفع قيود التأشيرات

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تصريح سابق ” إن قرار فرنسا سيادي لكن الأسباب التي تبرره تتطلب مراجعة دقيقة؛ لأنها لا تعكس واقع التعاون الدبلوماسي بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية”

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