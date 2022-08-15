3 جثث و45 ناجيا على متن قارب عثر عليه قبالة سواحل جزر الكناري

2022-08-15 / 20:45
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هبة بريس - وكالات

عثر جهاز الإنقاذ الإسباني على قارب قبالة فويرتيفنتورا في جزر الكناري وعلى متنه ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم و45 آخرين بعضهم منهك للغاية، على ما أعلن خفر السواحل.
وقال متحدث إن عناصر الإنقاذ في سالفامينتو ماريتيمو أنقذوا قاربا عالقاً قبالة جزيرة فويرتيفنتورا بعيد منتصف الليل، مشيرا الى ان الطاقم عثر فيه على 45 ناجياً، هم 42 رجلاً وامرأتان وطفل، بالاضافة إلى ثلاث جثث.

وأشار لوكالة فرانس برس إلى أن «كل من تم انقاذهم مغاربة باستثناء رجل من إفريقيا جنوبي الصحراء».

وقال في تغريدة «تم نقل ستة اشخاص إلى المستشفى خمسة منهم في حالة خطرة».

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