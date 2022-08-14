Israeli singer Dana International (C), accompanied by band composer Svika Pick (L) and lyricist Yoav Ginai, celebrates winning the Eurovision Song Contest held at the Birmingham Indoor Arena May 9. Dana International won with the song "Diva" ahead of artists from 23 Euopean countries. DM/ME

العثور على “ملك البوب” الإسرائيلي ميتا بمنزله.. ولبيد ينعيه

2022-08-14 / 18:11
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هبة بريس _ وكالات

توفي، الأحد، عن عمر يناهز 72 عاماً، النجم زفيكا بيك، الذي يعتبر أحد أشهر المغنين في إسرائيل، وأكسبته أغنياته لقب “الملك” أو “ركن” البوب الإسرائيلي.

وعُثر على المغني ميتاً في منزله في رمات هشارون (وسط)، بحسب الصحف المحلية. وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد على غيابه بقوله “زفيكا بيك توفي اليوم لكن أغنياته وألحانه ستبقى لسنوات مقبلة”.

وكان زفيكا بيك، المولود في بولندا عام 1949، والذي هاجر طفلاً إلى إسرائيل مع والديه ، شارك في النسخة الإسرائيلية من المسرحية الغنائية “هير”، ويتناقل الإسرائيليون أغنياته جيلاً عن جيل، ومن أبرزها “ماريلو”.

ولحّن بيك أغنية “ديفا” التي أدتها المغنية الإسرائيلية العابرة جنسياً دانا إنترناشونال، الفائزة بمسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” عام 1998.

ووصفته وزيرة الثقافة الإسرائيلية تشيلي تروبر بأنه “أحد أكبر فناني إسرائيل”، ملاحِظةً إن “الآغنيات التي ألّفها دخلت كل بيت في إسرائيل وآلاف القلوب”.

وزفيكا بيك هو أيضاً حمو المخرج الأميركي الشهير كوينتن تارانتينو، المتزوج من ابنته المغنية الإسرائيلية دانييلا بيك

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