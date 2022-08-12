عمالة مكناس تحتفل باليوم الوطني للمهاجر

محياوي – هبة بريس

بناء على التوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية الفضلى بمغاربة العالم ، ترأس ” عبد الغني الصبار” عامل إقليم مكناس والوفد المرافق له، يوم الثلاثاء 10 غشت 2021 لقاءا تواصليا مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالاقليم بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي يخلد هذه السنة تحت شعار (مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية المحلية).

عامل الإقليم، في كلمته الترحيبية، أكد على أهمية هذا الموعد السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي يعد منذ إقرار يوم 10 غشت يوما وطنيا للمهاجر، من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، ومناسبة مواتية لتعزيز الحوار مع مغاربة العالم للتعرف على وضعيتهم ومختلف حاجياتهم، والإجابة على انتظاراهم واطلاعهم على الخدمات التي توفرها المصالح الخارجية في مجالات عدة وتأكيد الالتزام بالوقوف إلى جانبهم وخدمة قضاياهم والعمل على تذليل كل الصعاب التي قد تحول دون تمكينهم من إنجاز مشاريعهم بالإضافة الى توطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأم وخلق فضاء للحوار بين المهاجرين ومختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية.

في ختم كلمته جدد عامل الإقليم التأكيد على حرص واستعداد مختلف المصالح الترابية والأمنية والإدارية والمؤسسات العمومية بالإقليم للسهر على مضاعفة الجهود لتوفير المناخ الملائم وتطوير اليات الاستقبال وتعزيز الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.

و قد خصص هذا اللقاء للتعريف باليوم العالمي للمهاجر، عبر مجموعة من المداخلات التي تبين الارتباط الوثيق لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج بوطنهم، والأدوار الطلائعية، والمبادرات التنموية التي يساهمون فيها في مختلف المجالات “انتعاش قوي شهده الاقتصاد المغربي خلال 2021”

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