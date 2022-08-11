ميليشيا البوليساريو

“درونات ايرانية “..واشنطن تضع “البوليساريو” ضمن وكلاء الجمهورية الاسلامية وتقر دعما عسكريا للمغرب

2022-08-11 / 19:51
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هبة بريس - الرباط

يبدو ان الولايات المتحدة استعشرت بقدر كبير تغلغل النظام الإيراني عبر وكلائه في الدول العربية لبث الاضطراب وعدم الاستقرار، والذي انتقل الى المغرب العربي من خلال دعم جبهة البوليساريو الانفصالية باسلحة عن طريق الجزائر لزعزعة أمن المغرب واستقراره ووحدته الترابية .

الكونغرس الأمريكي ، وافق على مشروع قانون يقضي بمنح دعم عسكري لفائدة القوات الجوية لمجموعة من الدول الصديقة للولايات المتحدة من بينها المغرب لمواجهة التهديدات الإيرانية،وذلك بعد تطرق تقارير عسكرية لتزويد الجمهورية الاسلامية جبهة البوليساريو بطائرات “درون” .

وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب في خانة الدول التي ستحظى بدعم عسكري، من خلال تعزيز قدرات قواتها المسلحة بمنظومة دفاع جوي ضد التهديدات الصاروخية والمسيرات لمواجهة هجمات الصواريخ والطائرات من دون طيار .

وتشمل الطلبية التي وافق عليها الكونغرس الامريكي ، رادارات من فئة Gap filler أو المالئة للفراغ و هي الأفضل في كشف الدرونات الصغيرة والأهداف التي تحلق على ارتفاع منخفض مثل رادارات لوكهيد مارتن AN/MPQ-64A3 أو رايثيون GhostEye-MR اضافة الى رادارات الإندار المبكر TPY-4 من شأنها أن تجعل المغرب يمتلك أقوى منظومة رادارية أمام التحديات الحالية والمستقبلية.

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