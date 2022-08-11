FILE PHOTO: The Israeli flag carrier El Al's airliner carrying Israeli and U.S. delegates approaches to land in Abu Dhabi, United Arab Emirates August 31, 2020. REUTERS/Christopher Pike/File Photo

شركة طيران إسرائيلية: تلقينا موافقة للتحليق في الأجواء السعودية

2022-08-11 / 09:39
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة طيران “العال” الإسرائيلية، دينا بن تال، الخميس، أن الشركة “تلقت موافقة للتحليق في الأجواء السعودية”.

وقالت بن تال إن حصول الشركة على إذن بالتحليق فوق سلطنة عمان متوقع “في غضون أيام”، بحسب ما نقلت رويترز.

وأضافت للصحفيين بعد أن أصدرت شركة العال النتائج المالية للربع الثاني من العام، أن “الشركة تلقت بالفعل الموافقة للتحليق في أجواء المملكة العربية السعودية لكنها تحتاج أيضا إلى التحليق فوق سلطنة عمان لتقليص وقت رحلاتها إلى آسيا”.

وفي 4 أغسطس الحالي، أفادت شركة “اير سيشيل” بأنها باتت أول شركة طيران تحصل على رخصة سعودية للتحليق في المجال الجوي للمملكة لرحلات من وإلى إسرائيل، حسبما نقل موقع “سمبل فلاينغ”.

وقالت الرئيسة التنفيذية بالإنابة لشركة “اير سيشيل”، ساندي بينويتون، “إن فتح هذا المجال الجوي مهم جدا لشركة الطيران”.

وأضافت: “الرحلة يمكن أن تطير الآن بطريق أكثر مباشرة وعلى ارتفاع أعلى، مما يعني أيضا تقليل حرق الوقود بين 500 كجم إلى 1000 كجم لكل رحلة

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