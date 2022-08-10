Handout picture released by Peruvian news agency Andina showing President Pedro Castillo delivering a speech during a ceremony to commemorate the 198th anniversary of the Battle of Junin, in Junin, in the Peruvian Andes, on August 6, 2022. - Castillo said he is reaching out to the political forces of Congress "for the last time", before being forced to make a national crusade to "defend democracy" in his country. Leftist Castillo -- a rural school teacher who unexpectedly took power from Peru's traditional political elite in elections last year -- faces five criminal investigations into claims of graft and plagiarizing his university thesis. (Photo by Jhonel RODRIGUEZ / ANDINA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ANDINA / JHONEL RODRIGUEZ" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

في سابقة تاريخية.. الشرطة تفتش قصر رئيس بيرو

2022-08-10 / 09:13
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هبة بريس

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في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل، أجرت النيابة العامة في البيرو، مساء الثلاثاء، تفتيشا للقصر الرئاسي بغية توقيف شقيقة زوجة رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيو، التي يشتبه بمشاركتها في شبكة فساد وغسل أموال، وذلك وفقا لما ذكر موقع “omgbulletin”.

وشق فريق خاص من ضباط الشرطة والمدعين العامين لمكافحة الفساد طريقهم إلى القصر الحكومي في المركز التاريخي لمدينة ليما حوالي الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي.

ويبدو أن الجهود المبذولة لاعتقال يينيفر باريديس ، لم تواجه أي عقبات حتى الآن.

وجاء في بيان لديوان المحاسبة أن العملية لإلقاء القبض على باريديس التي لم تفلح، بوشرت بطلب من النيابة العامة التي طلبت “تفتيش الجزء السكني من القصر الرئاسي في ليما

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