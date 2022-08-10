في سابقة تاريخية.. الشرطة تفتش قصر رئيس بيرو

هبة بريس

.

في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل، أجرت النيابة العامة في البيرو، مساء الثلاثاء، تفتيشا للقصر الرئاسي بغية توقيف شقيقة زوجة رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيو، التي يشتبه بمشاركتها في شبكة فساد وغسل أموال، وذلك وفقا لما ذكر موقع “omgbulletin”.

وشق فريق خاص من ضباط الشرطة والمدعين العامين لمكافحة الفساد طريقهم إلى القصر الحكومي في المركز التاريخي لمدينة ليما حوالي الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي.

ويبدو أن الجهود المبذولة لاعتقال يينيفر باريديس ، لم تواجه أي عقبات حتى الآن.

وجاء في بيان لديوان المحاسبة أن العملية لإلقاء القبض على باريديس التي لم تفلح، بوشرت بطلب من النيابة العامة التي طلبت “تفتيش الجزء السكني من القصر الرئاسي في ليما

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0