وزير ليبي ..الزواج أهم من الدراسة

هبة بريس _ الرباط

قارن وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، بين الزواج وتكوين الأسر بالدراسة .

ويظهر الوزير، في مقابلة تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام محلية، يؤكد فيها أن “الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة”.

وقال موقع “بوابة الوسط” المحلي إن الوزير كان يتحدث عن مشاكل الهرم السكاني في ليبيا، قائلا إن “الفئة العمرية اللي دخلت الحروب من عمر الـ16 إلى الـ22 عاما راهم ماتوا، ولا بُد من إعادة الزواج. لا بُد من إكثار الأسر، وهو أهم الدراسة

وتفاعل ليبيون بطريقة ساخرة مع حديث الوزير، بينما انتقده آخرون واصفين إياه بـ”وزير الشؤون الاجتماعية” عوض التعليم العالي والبحث العلمي

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