هجمات إرهابية تودي بحياة 12 شخصا في بوركينافاسو

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام أن 9 مدنيين و3 جنود قتلوا، يوم الخميس ، فى هجمات متزامنة نسبت لإرهابيين مشتبه فيهم فى شمال بوركينافاسو.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر عسكري قوله إن “رجالا مسلحين هاجموا وحدة عسكرية بقرية بورزنغة ثم مدنيين/عسكر متطوعين في أولغا، مما أسفر عن مقتل تسعة منهم وثلاثة جنود’’.

وأضاف المصدر أن عددا من قوات الدفاع والأمن والمتطوعين أصيبوا بجروح. وأورد مصدر أمني آخر أن القوات المسلحة والمتطوعون تمكنوا في ردهم على هذه الهجمات من تحييد نحو ثلاثين إرهابيا.

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