سبتة ..توقيف شخصين على خلفية اطلاق نار على شاب من أصول مغربية

هبة بريس -متابعة

تمكنت الشرطة الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة، اليوم الخميس من توقيف شخصين على خلفية اطلاق نار تعرض له شاب مغربي من أصول مغربية قبل 10 أيام.

وأفادت مصادر محلية بسبتة المحتلة، انه قد تم توقيف المعنيين بالامر صباح اليوم الخميس ، عقب تحقيقات لتحديد هوية المشتبه أو المشتبه فيهم في إطلاق النار الذي تعرض له الشاب ذو الاصول المغربية والذي لازال يرقد بالمستشفى الى حدود الان .

و شهدت المدسنة المحتلة في الاونة الاخيرة العديد من الاعتداءات بالأسلحة النارية، وقد راح ضحيتها شاب من أصول مغربية لازال في سن قاصر.

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