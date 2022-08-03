“بعد تحويلها لمدينة نخيل” ..”حركة الشباب الاخضر” تدعو للحفاظ على الهوية المنظرية لطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

طالبت “حركة الشباب الأخضر” بالحفاظ على الهوية المنظرية والبصرية لمدينة طنجة ، عبر وقف زراعة أشجار النخيل في عدد من شوارع عاصمة البوغاز .

وقالت الحركة التي تعنى بالشأن البيئي ، عبر بلاغ لها أنها “تابعت بسخط بالغ، عملية اقتلاع عدد كبير من الأشجار المتنوعة على امتداد إحدى شوارع مسنانة بمنطقة الرهراه، واستبدالها بعدد من أشجار النخيل البلدي” مضيفة ان” اقتلاع الأشجار المتنوعة، جريمة خطيرة وغير مبررة، وجب على النيابة العامة المختصة التحرك من أجل ردع مرتكبيها”.

واعتبرت الحركة ان زرع أشجال النخيل (التنخيل ) يخدم المنعشين العقاريين وانتهاك لهوية منظرية وبصرية لمدينة طنجة ، كما أعلنت الحركة، عن دعمها ومساندتها للعريضة الوطنية التي أطلقتها “حركة مغرب البيئة2050” والداعية للتوقف عن التشجير العشوائي للنخيل خارج مجالها الواحي، مع دعوة الحركة لمزيد من التعاون والتنسيق في هذه المسألة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1