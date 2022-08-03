تدخل مشروط ..حزب إسلامي جزائري “مستعد” للمساهمة بإنهاء الأزمة مع المغرب
هبة بريس _ الرباط
أعرب رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) عبد الرزاق مقري، الثلاثاء، عن استعداد حزبه للمساهمة في حل أزمة بلاده مع المغرب .
جاء ذلك في بيان لـ”مقري” نُشر على صفحته بـ”فيسبوك”، تعليقا على إعلان الملك محمد السادس، السبت، عن تطلعه إلى العمل مع الرئاسة الجزائرية لإقامة علاقات طبيعية بين الشعبين الشقيقين.
وقال مقري أن “التصريحات التي أدلى بها الملك المغربي جيدة ” قبل ان يضيف : “كان من الممكن أن ينخرط المجتمع المغربي والجزائري الواحد في المساهمة لتذليل الصعوبات وإعانة المسؤولين على التقارب لو لم تقم السلطات المغربية بما ينسف كل ذلك”. حسب قوله
ويرى مقري أن “ما نسف” فرص إنهاء الأزمة هو “الخطاب المغربي الداعم لحركة استقلال القبائل” قبل ان يضيف السبب الثاني المتعلق ب “التطبيع مع lسرائيل ” يقول مقري
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4 تعليقات
امشي اتقو…. مثل هذه الاحزاب المتأسلمة هي التي اوصلتنا لما نحن فيه
والكراغلة ديالو اللي 45 عام هادي وهوما باغيين اقسمو بلادنا ماشافهاش
السن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم
الا تلاحظون ان جميع الابواق بلعت لسانها بما فيها الرسمية،الا هدا المعتوه ،في الحقيقة هدا يدل علی حالة الاضطرابات داخل الجنرالات ،و خرجة المعتوه التي امر بها ليست الا لجس نبض ليس الا ،
عوض أن تقترح نفسك لحل مشكل العلاقات ببن المغرب والجزائر كان عليك حل مشكل الجزائريين بني جلدتك، فهناك 20000 مفقود منذ العشرية السوداء و 25000 قبر بدون هوية، وآلااف الأطفال السفاح نتيجة عقاب الاغتصاب الذي كان يمارسه الطرفان المتصارعان في العشرية السوداء، الجيش والإسلاميين. أما مسألة القبايل فهي مقابل مهزلةالبوليزاريو المستمرة منذ 47 سنة، وبالنسبة للعلاقات مع إسرائيل فلا دخل لأحد بها لأنها تدخل ضمن ممارسة المغرب لسيادته التي تعتبر من المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
السن بالسم والبادئ أظلم.