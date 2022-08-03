تدخل مشروط ..حزب إسلامي جزائري “مستعد” للمساهمة بإنهاء الأزمة مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

أعرب رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) عبد الرزاق مقري، الثلاثاء، عن استعداد حزبه للمساهمة في حل أزمة بلاده مع المغرب .

جاء ذلك في بيان لـ”مقري” نُشر على صفحته بـ”فيسبوك”، تعليقا على إعلان الملك محمد السادس، السبت، عن تطلعه إلى العمل مع الرئاسة الجزائرية لإقامة علاقات طبيعية بين الشعبين الشقيقين.

وقال مقري أن “التصريحات التي أدلى بها الملك المغربي جيدة ” قبل ان يضيف : “كان من الممكن أن ينخرط المجتمع المغربي والجزائري الواحد في المساهمة لتذليل الصعوبات وإعانة المسؤولين على التقارب لو لم تقم السلطات المغربية بما ينسف كل ذلك”. حسب قوله

ويرى مقري أن “ما نسف” فرص إنهاء الأزمة هو “الخطاب المغربي الداعم لحركة استقلال القبائل” قبل ان يضيف السبب الثاني المتعلق ب “التطبيع مع lسرائيل ” يقول مقري

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 5 2