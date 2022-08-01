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“عريضة” تضم آلاف التوقيعات تعارض تنظيم “مهرجان البيرة” بالمغرب

2022-08-01 / 21:10
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هبة بريس - متابعة

أطلق “نشطاء منتدى تعزيز الهوية” بموقع “فايسبوك” عريضة وقع عليها آلاف الأشخاص، يرفضون فيها المهرجان المزمع تنظيمه لتذوق البيرا بمنطقة بوسكورة بالمغرب في 10 أكتوبر القادم .

وأضاف أصحاب العريضة التي جمعت أزيد من 10 آلاف توقيع في الساعات الأولى من انطلاقها، أن هذا المهرجان “شنيع ومرفوض”.

واعتبروا أن :” غرفة الصناعة والتجارة الألمانية قررت تنظيم مهرجان لتذوق خمرة البيرا في بلادنا بلاد الإسلام بلاد إمارة المؤمنين، وذلك بمنطقة بوسكورة/الدار البيضاء، وذلك بتاريخ 28 أكتوبر 2022، وتتضمن فعالياته -حسب تصريح ذات الغرفة الألمانية- تقديم الأطباق الألمانية التقليدية، ومنها أطباق كثيرة تتضمن لحم الخنزير مع تذوق خمرة البيرا”.

وال

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