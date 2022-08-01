تجمع إعدادي للمنتخب الوطني المحلي مابين فاتح وسادس غشت بالمعمورة

هبة بريس-

يخوض المنتخب الوطني للاعبين المحليين، في الفترة الممتدة ما بين فاتح وسادس غشت الجاري، تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وأفادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي اليوم الاثنين، بأن هذا التجمع الإعدادي يندرج في إطار استعدادات النخبة الوطنية للاستحقاقات المقبلة.

ولهذا الغرض، وجه السيد الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين الدعوة إلى 19 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :

1-حميد أحداد ………………الرجاء الرياضي

2-مروان الهدهودي……….. الرجاء الرياضي

3-اسماعيل خافي…………. الجيش الملكي

4- محمد الناهيري………… الرجاء الرياضي

5- أنس الزنيتي……………. الرجاء الرياضي

6- عبد الاله مدكور………… الرجاء الرياضي

7- آدم النفاتي…………….. الجيش الملكي

8- أيوب لكرد……………….. الجيش الملكي

9- محمد زريدة……………. الرجاء الرياضي

10- علاء الدين أجراي…… المغرب الفاسي

11- محمد الشيبي……….. الجيش الملكي

12- محمد ربيع حريمات…….. الجيش الملكي

13- ياسين لبحيري………… مولودية وجدة

14- أحمد حمودان………….. اتحاد طنجة

15- حمزة المودن…………. الفتح الرياضي

16- عبد الحق عسال…… شباب المحمدية

17- مهدي مفتاح…………. مولودية وجدة

18- هشام المجهد……….. اتحاد طنجة

19- يوسف بلعمري………. الفتح الرياضي

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