مجلس النواب

المحكمة الدستورية تقضي بإلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب

2022-08-01 / 18:46
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هبة بريس - الرباط

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بإلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب، وبتصحيح نتيجة اقتراع بدائرة انتخابية محلية واحدة ،كما قضت نفس المحكمة بعدم قبول 27 طعنا يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 وبرفض 28 طلب إلغاء.

وجاء في بلاغ صحفي أصدرته المحكمة الدستورية على إثر بتها في المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المجراة يوم 8 شتنبر 2021 ، أنه “طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبمجلس النواب، قامت المحكمة الدستورية بالبت، داخل الأجل الدستوري، في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.

جدير بالذكر ان المحكمة الدستورية ، كانت قد أمرت بتنظيم انتخابات جديدة بعدد من الدوائر الانتخابية عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

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