بوعياش.. الخطاب الملكي يجسد “مرحلة جديدة
اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش أن تأكيد الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مساء أمس السبت ، إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، يشكل “مرحلة جديدة في تعزيز المساواة بين المغاربة، رجالا ونساء”.
وقالت السيدة بوعياش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطاب الملكي السامي جاء حاملا لرسالة ترسخ للمساواة، مؤكدة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممتن لدعوة جلالة الملك بتحيين المقتضيات والتشريعات الوطنية الموجهة للنهوض بهذه الحقوق.
وأبرزت أن صاحب الجلالة ذكر بسهره منذ اعتلائه عرش المملكة على النهوض بوضعية المرأة، من خلال تمكينها من كافة شروط الحياة الكريمة وإيلائها المكانة التي تضمن حقوقها، مذكرة بأن من بين الإصلاحات التي تمت، تحت قيادة جلالته، صياغة مدونة الأسرة، وتبني دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين الجنسين.
وفي هذا الصدد، استحضرت السيدة بوعياش مراجعة العديد من النصوص القانونية بهدف ترسيخ حقوق المرأة والأسرة، على الرغم من أن مدونة الأسرة تمثل قفزة حقيقية إلى الأمام وقادرة على تمكين المرأة من تبوء المكانة اللائقة بها وجعل مساهمتها فعالة في جميع قطاعات التنمية.
23 تعليقات
المطلوب منك أن تفهمي خطاب الملك فهما صحيحا،و سليمان.ولا تسقطي عليه تأويلات تتماشى مع هواك الذي بات مفضوحا وعاريا .أمام الغادي و البادي
انتم يا ابواق الخارج المتزلفين لمنظمات عقوق الانسان هل فهمتم قول الملك حفظه الله انه بصفته امير المؤمنين فلن يحل حراما و لن يحرم حلالا ه؟ هل استنتجتم ان دعاويكم ضد نصوص القرآن و السنة هي مجرد هرطقات مخالفة لرأي بل لإيمان الطبقة الكثيرة من الشعب المغربي المسلم ؟ هل تعلمون ان محاربتكم لنصوص القرآن و السنة هي محاربة لإمارة المؤمنين التي حمى الله بها مجتمعنا المغربي من ان يتسلط عليه انثالكم فيحرقون الاخضر و اليابس
إنها التفاتة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الجنسين في المساواة يشكل مرحلة جديدة وهي خطوة إستراتيجية..
المرأة أعطت كل مجهوداتها من أجل وصولها إلى مراتب عليا وممتازة في المجتمع المغربي داخله وخارجه لتنافس الرجل…
الرجال قوامون على النساء والأن أصبح العكس صحيح ههههههههه،
كل شيء يمكن تقديمه للمراة الا مسالة الارث فها جلالة الملك يجيبك علانية على هذه المطالب التي كنت تهللين بها قبل. وتريدين من خلال جمعياتكن تغيير شريعة الله. لقد انتهى الكلام فاخرسي.
الملك يعمل كل مجهوداته وانتم ماذا فعلتم سوى النهب والسرقة في أموال الشعب…..
الملك يسعى إلى مغرب جديد وأفضل بكثير من السابق فحفظه الله ورعاه..
آكثر ما أشار إليه الخطاب هو استغلال بعض الأشخاص الوضع الاقتصادي ويقومون بالزيادات الغير الشرعية وهؤلاء يحتاجون إلى إعادة تربيتهم من جديد…
حفظ الله قائد الأمة .محمد السادس ونصره حامي الحمى والدين على المجهودات الجبارة من طرفه..وانقاذ المرأة المغربية من الذل والإهانة التي تتعرض لها من طرف الزوج بصفة خاصة وبصفة عامة، ،،
نحن نعتز بملكنا و بمغربيتنا فاللهم احفظ بلادنا وملكنا الحنون ألذي يسعى إلى مغرب أفضل…
انه ملك عظيم بمعنى الكلمة ملك الفخامة ملك الإنسانية جمع جميع الصفات الحميدة فحفظه الله ورعاه …
بفظل صاحب الجلالة الملك سنستطيع أن نعيش بأمان واطمئنان ورئية مختلفة انه وطن الكرامة والسيادة الملكية..
ايتها البقرة الضاحكة التي تحارب الاسلام والمسلمين وتنفيذ اجندات أسيادها الغرب كم يدفعون لك لتبيع دينك ياخائنة للاسلام والمسلمين . اسمعي جيدا ونقي اذنيك جيدا ،الخطاب الملكي يشير اليك بخصوص الإرث ،لااجتهاد مع النص القرآني ولايمكن تحليل ماحرمه الله ولاتحريم مااحله الله.
لقد أعطى تعليماته لاصلاحه ما فسدوه هؤلاء المفسدين وما لهبوه من اموال الشعب ونتمنى أن ياخدوا درسا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ….
الحمدلله ملكنا الغالي استجاب لشعبه أعطى اوامره لتصحيح أخطاء الحكومة في الزيادات الغير المشروعة في حق المواطن البسيط الذي يتقضى أجور لا تكفيه في معيشته الشهرية حفظك الله ملكنا الحنون.،.
نتمنى أن يطبق كلام وخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس وان يأخذ بعين الاعتبار من طرف الحكومة ….
من طنجة إلى لكويرة نفدي بارواحنا ودمائنا ملكنا وطننا الذي يسهر دائمآ في حماية الوطن وسيادته فاحفظه الله ورعاه،،
يجب أن يمنع زواج القاصرات كما نطالب بالنسب العائلي…
هناك إشارات قوية ودلالات للتعديل مدونة الأسرة في تطبيق القوانين تتعلق حقوق المرأة…