موازاة و عيد العرش المجيد.. عمل وطني ضخم هدية للملك محمد السادس

2022-07-29 / 12:09
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نجلاء مزيان

طرحت قناة MDA Production على موقع يوتيوب، فيديو ترويجي لأغنية Viva El Rey Habibna التي أشرف على تنفيذها ‏المؤلف والمنتج “مصعب العنزي”، والمهداة إلى جلالة الملك مُحمد السادس، بمناسبة عيد العرش المجيد.

“عاش الملك حبيبنا” اشترك في أدائها النجم المغربي “سعد لمجرد” والنجم الإسباني “نيكولاس رييس” مؤسس وعضو مجموعة “جيبسي كينغ” الشهيرة برفقة ‏أعضاء الفرقة.

وصاغ كلمات الأغنية بالدارجة المغربية المؤلف “مصعب العنزي” فيما كتب الكلمات الإسبانية “نيكولاس رييس” ونجله “يوهان رييس”، وهي من ألحان المغربي “رضوان الديري” في حين تم التوزيع الموسيقي بالقاهرة تحت إشراف عضو فرقة “واما” الفنان و الملحن “نادر حمدي.”

يذكر أن فيديو كليب الأغنية تم تصويره بالعاصمة الفرنسية باريس، تحت إشراف المخرج الكوري الجنوبي “سيباستيان كونغ”، بمساعدة المخرجة المغربية “مليكة زايري”، وتنفيذ الانتاج ل “وديع لعضام”.

و بدوره، روج النجم المغربي سعد لمجرد للعمل الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام، حيث نشر مقطع “برومو” معلقا عليه :”تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد اليكم احبائي “اعلان كليب اغنية “عاش الملك حبيبنا”.

و الجدير بالذكر أن الكليب سيحمل مفاجأة كبيرة للجمهور، وتتعلق بإطلالة النجم المغربي “سعد لمجرد” التي ستكون مغربية مثيرة ومتفردة.

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‫3 تعليقات

  1. نحن نشجع مثل هذه الأعمال الفنية التي تعبر عن الحب الصادق الذي يكنه المغاربة لصاحب الجلالة نصره الله .

  2. عمل فني وطني يعبر عن مشاعر الحب والوفاء التي يكنها المغاربة تجاه ملكهم

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