حسنية أكادير يتعاقد مع المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا

هبة بريس

أعلن فريق حسنية أكادير، الخميس، تعاقده مع المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا، بعقد يمتد لموسمين.

وذكر بلاغ للنادي أن المدرب الجديد أشرف على قيادة العديد من الأندية أبرزها فلامينغو وفلومينينزي البرازيلي والشباب الإماراتي والهلال السعودي والغرافة القطري والزمالك المصري.

وأضاف المصدر أن الإطار البرازيلي درب أيضا المنتخب السعودي والمنتخب البرازيلي لأقل من 17 و 20 سنة، وكذا المنتخب الليبي.

وحقق ماركوس باكيتا 5 ألقاب مع الهلال السعودي و 4 ألقاب مع الغرافة القطري ولقب مع شباب بلوزدلد الجزائري ولقب واحد مع كل من الريان القطري والمحرق البحريني، كما فاز بلقبي كأس العالم مع المنتخب البرازيلي لأقل من 17 و 20 سنة.

يشار إلى أن فريق حسنة أكادير احتل الرتبة الـ 12 في الترتيب العام للبطولة الاحترافية، برسم الدورة 30 والأخيرة للموسم الرياضي 2021 -2022 برصيد 34 نقطة.

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