الدار البيضاء.. إتلاف أزيد من 3362 كلغ من مخدر الشيرا

هبة بريس

جرى اليوم الخميس بالقرب من مطرح مديونة في الدار البيضاء، إتلاف ما مجموعه 595ر3362 كلغ من مخدر الشيرا كانت موضوع حجر من طرف رجال الجمارك بميناء الدار البيضاء.

وجرت عملية الإتلاف بحضور لجنة تتكون من الجمارك بإشراف النيابة العامة ورجال السلطة المحلية والدرك الملكي وقطاع الصحة والوقاية المدنية.

وأبرز عصام امطاعي الآمر بالصرف للجمارك المكلف بالصادرات بميناء الدار البيضاء في تصريح صحافي، أن العملية تندرج في إطار القرار الذي أصدره القضاء من أجل القيام بعملية إتلاف هذه الكمية المحجوزة.

وتابع أنه تم ضبط هذه الشحنة المهمة مدسوسة بشكل محكم داخل علب للمستحضرات الغذائية (الديك الرومي)، وذلك بفضل حنكة ويقظة رجال الجمارك، حيث إن الحيلة لم تنطل عليهم.

وأكد أن الدارسة الوثائقية لهذه الشحنة الموجهة للتصدير لأحد البلدان العربية حامت حولها شوائب وشكوك، مما أدى برجال الجمارك إلى إخضاعها إلى المسح عبر جهاز السكانير الذي أثبت أن هناك شحنة غريبة ضمن عملية التصدير هاته، فتم إخضاعها للمراقبة المادية المعمقة، وهو ما أسفر على ضبط هذه الشحنة.

وأضاف أن الأمر يتعلق بعملية معقدة إلى حد ما نظرا للحيلة المحكمة المستعملة لتمرير هذه الشحنة.

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