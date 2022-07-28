زوج دنيا بطمة :” إذا تعرضت كرامتك للإهانة فانزع قلبك و اسحقه”
نجلاء مزيان - هبة بريس
فاجأ زوج دنيا بطمة متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي على إثر نشره لتدوينة تفيد تعرضه لخيبة أمل من طرف أقاربه.
و كتب محمد الترك عبر خاصية ستوري بمنصة أنستغرام:“لم أندم على أي شيء فعلت بحياتي فهناك أشياء فعلتها خوفا على من أحب وأشياء فعلتها دون أن أفكر”.
و واصل :” ولكن عندما تصل لمرحلة أنك كل ما فعلت هو عبارة عن سراب في نظر أقرب الناس، هنا يجب علي الوقوف والتفكير جيدا”.
و أضاف قائلا :”إذا تعرضت كرامتك للإهانة، الأفضل لك أن تنزع قلبك وتسحقه بقدمك لا ترخص نفسك، لا أحد يستحق”.
و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تدوينة الترك حيث تم تداولها على نطاق واسع، مرجحين أنه في خلاف مع الفنانة المغربية دنيا بطمة.
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المجموع 3 آراء
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5 تعليقات
نهاية زواج المصلحة واضحة جدا بهذا لا يجب على أحد الطرفين تمثيل خيبة الامل
على اية كرامة يتكلم هذا الغبي؟ ما بقى له من كرامة ….
لايهمنا،اخبار الفساق،والفاسقات،
حتى العاهرة تدعي أن لها كرامة.
من لعب مع الافعى فهو أكيد يستعرض للذغ ثم الهلاك.