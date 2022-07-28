ابتسام تسكت تتألق في جديدها الغنائي “مباشرة”

2022-07-28 / 12:01
0
نجلاء مزيان

طرحت الفنانة المغربية ابتسام تسكت، أحدث أعمالها الغنائية المصورة على طريقة الفيديو كليب، تحت عنوان “مباشرة”.

أغنية “مباشرة” من كلمات و ألحان رحال الوزاني، توزيع عبد الصمد عكيف، في حين أشرف عماد أزويات على إخراج الفيديو كليب.

و روجت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لجديدها الفني عبر حسابها الرسمي بموقع “انستقرام” حيث نشرت برومو ترويجي” للعمل معلقة عليه: “إحساس من نوع آخر فهاد الأغنية، نتمنى تنال إعجابكم أحبائي”.

و تابعت تدوينتها :”موعد نزول أغنية مباشرة يوم الأربعاء ان شاء الله في تمام السابعة مساءًا بتوقيت المغرب والتاسعة مساءًا بتوقيت السعودية”.

و في سياق منفصل، تألقت ابتسام تسكت في المسلسل الدرامي “حياة” الذي كان يعرض على قناة امبيسي، -تألقت- بتجسيدها لدور البطولة رفقة نجوم مغاربة شباب، كما أشاد العديد من النشطاء بموهبتها التمثيلية و تميزها في تقمص الأدوار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 3.4 ملايين سائح زاروا المغرب خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية

3.4 ملايين سائح زاروا المغرب خلال الستة أشهر الأولى…

2022-07-26 / 20:22
Photo of سعودية أم مغربية؟..اليوتيوبر دانا العتيبي تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

سعودية أم مغربية؟..اليوتيوبر دانا العتيبي تتصدر ترند مواقع التواصل…

2022-07-26 / 13:56
Photo of مصر.. قبول استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية

مصر.. قبول استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية

2022-07-26 / 10:20
Photo of صوفيا سعيدي تستعد لاستضافة أهم النجوم المغاربة في برنامج  MBC Trending

صوفيا سعيدي تستعد لاستضافة أهم النجوم المغاربة في برنامج …

2022-07-23 / 17:38
Photo of دنيا بوطازوت تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

دنيا بوطازوت تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

2022-07-23 / 14:12
Photo of وفاة الفنان عبدو السقاط

وفاة الفنان عبدو السقاط

2022-07-23 / 13:10
Photo of عقب حذفها جميع صورهما…هل انفصلت دنيا بوطازوت عن زوجها ؟

عقب حذفها جميع صورهما…هل انفصلت دنيا بوطازوت عن زوجها…

2022-07-22 / 20:25
Photo of عاجل.. تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات بعيد العرش بالمغرب بسبب كورونا

عاجل.. تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات بعيد العرش بالمغرب بسبب…

2022-07-22 / 19:17
Photo of مهرجان “البيرة” في المغرب يخلق الجدل و يثير التساؤلات

مهرجان “البيرة” في المغرب يخلق الجدل و يثير التساؤلات

2022-07-21 / 16:55
Photo of على إثر حادث خطير.. وفاة الفنانين يوسف الحنصالي و نعيمة تيتريت

على إثر حادث خطير.. وفاة الفنانين يوسف الحنصالي و…

2022-07-21 / 12:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق