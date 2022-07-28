ابتسام تسكت تتألق في جديدها الغنائي “مباشرة”

نجلاء مزيان

طرحت الفنانة المغربية ابتسام تسكت، أحدث أعمالها الغنائية المصورة على طريقة الفيديو كليب، تحت عنوان “مباشرة”.

أغنية “مباشرة” من كلمات و ألحان رحال الوزاني، توزيع عبد الصمد عكيف، في حين أشرف عماد أزويات على إخراج الفيديو كليب.

و روجت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لجديدها الفني عبر حسابها الرسمي بموقع “انستقرام” حيث نشرت برومو ترويجي” للعمل معلقة عليه: “إحساس من نوع آخر فهاد الأغنية، نتمنى تنال إعجابكم أحبائي”.

و تابعت تدوينتها :”موعد نزول أغنية مباشرة يوم الأربعاء ان شاء الله في تمام السابعة مساءًا بتوقيت المغرب والتاسعة مساءًا بتوقيت السعودية”.

و في سياق منفصل، تألقت ابتسام تسكت في المسلسل الدرامي “حياة” الذي كان يعرض على قناة امبيسي، -تألقت- بتجسيدها لدور البطولة رفقة نجوم مغاربة شباب، كما أشاد العديد من النشطاء بموهبتها التمثيلية و تميزها في تقمص الأدوار.

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