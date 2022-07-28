زعيم كوريا الشمالية: “سنبيد جيش كوريا الجنوبية”

2022-07-28 / 09:24
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هبة بريس - وكالات

قالت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حذر من أن حكومة يون سوك يول وجيشها سيواجهان الإبادة إذا قامت بأي “محاولة خطيرة”.

وقال كيم في الخطاب الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA): “إذا كان النظام الكوري الجنوبي ورجال العصابات العسكرية يفكرون في أخذنا عسكريا ويعتقدون أنهم يستطيعون تحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل استباقي استنادا إلى وسائل أو أساليب عسكرية معينة، فإنهم مخطئون”.

جاءت تصريحات كيم خلال فعالية يوم الأربعاء للاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة والستين للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية 1950-1953.

واتخذت حكومة كوريا الجنوبية برئاسة يون موقفا متشددا بشأن استفزازات كوريا الشمالية بخطط التعزيز العسكري، بما في ذلك بناء منصة ضربة وقائية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، قد تعهد في وقت سابق، برد حازم وصارم على أي استفزاز من كوريا الشمالية.

وأوضح أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى التهديد ليس فقط للسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا في شمال شرق آسيا والعالم.

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