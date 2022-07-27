الكشف عن حالة شفاء جديدة من مرض الإيدز

هبة بريس _ وكالات

أظهر العلم تقدما فيما يخص علاج فيروس نقص المناعة البشرية، حيث أعلن الأربعاء عن شفاء خامس حالة من المرض، مما يدل مرة أخرى أن تخليص الجسم من جميع نسخ الفيروس القابل للحياة أمر ممكن بالفعل، بحسب ما أفادت شبكة “أن بي سي نيوز” الأميركية، وصحيفة “واشنطن بوست”.

جاء الإعلان خلال أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإيدز في مونتريال، حيث تم تقديم حالة أخرى، أكدت على أنه يمكن تحفيز المناعة للتحكم في الفيروس المعروف بمرض “الإيدز”.

في إحدى الحالتين، أفاد العلماء أن رجلا أميركيا يبلغ من العمر 66 عاما مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك بالسرطان، في حالة تعافي طويل الأمد بعد تلقيه عملية زرع خلايا دم جذعية تحتوي على طفرة نادرة، مما يزيد من احتمالية أن يتمكن الأطباء يومًا ما من استخدام التعديل الجيني لإعادة إنشاء الطفرة وعلاج المرضى.

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