حادث سير مروع يودي بحياة مفتش تربوي وأسرته باقليم طانطان

2022-07-26 / 17:55
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هبة بريس

لقيت أسرة بأكملها مصرعها، في حادث سير خطير، وقع نواحي اقليم طانطان.

الحادث، وحسب مصدر محلي، وقع اثر اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة من الحجم الكبير، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بين جماعة الوطية وجماعة الشبيكة بإقليم طانطان.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث، أسفر عن مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد أب كان يشتغل قيد حياته مفتشا تربويا بالداخله، وأم و3 أبناء، بالإضافة الى إصابة شخص آخر بجروح وكدمات متفاوتة الخطورة.

وفور علمها بالحادث، هرعت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي الى عين المكان، حيث تم نقل القتلى الى مستودع الاموات والمصاب الى المستشفى، وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.

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