بكالوريا 2022.. جهة الداخلة وادي الذهب تسجل أعلى نسبة نجاح وطنيا

هبة بريس

بلغت نسبة الناجحات والناجحين المتمدرسين في الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا 2022 ، في الدورتين العادية والاستدراكية، بجهة الداخلة وادي الذهب، 89 في المائة مسجلة بذلك أعلى نسبة نجاح على المستوى الوطني .

وأفادت معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، أن النتائج النهائية بعد اجتياز الدورتين العادية والاستدراكية لسنة 2022 أسفرت عن نجاح 1286 من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي أي بنسبة نجاح بلغت 89 في المائة، فيما بلغت نسبة نجاح الإناث 92.06 في المائة. أما نسبة الناجحات والناجحين في صفوف الأحرار فوصلت الى 33.59 في المائة.

وأضافت الأكاديمية، أن 246 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي، اجتازوا بنجاح الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا، التي أجريت من 15 إلى 19 يوليوز الجاري.

وأشارت إلى أن نسبة النجاح في صفوف المتمدرسين في الدورة الاستدراكية بلغت 67.58 في المائة، في حين بلغت نسبة النجاح في صفوف المترشحين الأحرار 40.30 في المائة خلال هذه الدورة.

وجددت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب التنويه بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف جميع الفاعلين والمتدخلين لإنجاح هذه المحطة التربوية من أطر إدارية وتربوية وبما تقدمه السلطات المحلية من دعم ومساندة لتأمين هذه الامتحانات واجتيازها في ظروف آمنة وجيدة.

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