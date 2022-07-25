في عز الصيف.. أمطار قوية تودي بحياة 5 أشخاص في موريتانيا

هبة بريس - وكالات

لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء الأمطار القوية التي تهاطلت على عدد من المناطق بموريتانيا، وذلك وفق مصدر رسمي.

وأكدت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ، مساء أمس في بلاغ لها، وفاة هؤلاء في كل من الطينطان (ولاية الحوض الغربي) و لكصيبة ومونكل (ولاية كوركول)، وروصو (ولاية اترارزة).

كما خلفت هذه الأمطار، وفق ذات المصدر، خسائر مادية في مناطق مختلفة من البلاد.

وقد عرفت عدد المناطق بموريتانيا تساقط كميات مهمة من الأمطار وصلت في بعضها الى 90 ملم.

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