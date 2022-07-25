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يهم ساكنة الجديدة وسيدي بنور.. خفض صبيب المياه الصالحة للشرب

2022-07-25 / 10:30
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هبة بريس

أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور “راديج”، عن لجوئها الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، ابتداء من اليوم الإثنين 25 يوليوز الجاري.

وذكر بلاغ للوكالة أن هذا الإجراء يأتي “نظرا لحالة الطوارئ المائية التي أعلنتها المملكة، والناجمة عن التغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية التي أثرت بشكل ملحوظ على الفرشة المائية وحقينة السدود، وأمام ما يرافق هذه الوضعية من ارتفاع في الاستهلاك”.

وأبرز البلاغ أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الثروة المائية، وأيضا تفعيلا لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 12312 الصادرة بتاريخ 19 يوليوز 2022، المتعلقة بتدبير الموارد المائية.

ودعت الوكالة زبائنها وجميع المواطنين، إلى حماية الموارد المائية وتثمينها، والالتزام بالاستهلاك المعقلن، والممارسات الفضلى في مجال حكامة الموارد المائية.

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