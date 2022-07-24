الحسيمة..توقيف شاب قام بالسطو على وكالة لتحويل الأموال

هبة بريس - الحسيمة

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة إمزورن، مساء أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ منالعمر23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف عملية سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة إمزورن قد باشرت، زوال يوم أمس السبت، إجراءات معاينة سرقة من داخل وكالة تجارية لتحويل الأموال، مكنت المشتبه فيه من الاستيلاء على مبلغ مالي بالعملة الوطنية بعد تهديد مستخدم بهذه الوكالة باستعمال السلاح الأبيض،

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد ساعات قليلة من ارتكاب هذه الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامةالمختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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