مديرية الحسيمة الأولى على صعيد الجهة بنسبة نجاح فاقت 92 في المائة في امتحانات البكالوريا

هبة بريس -

بلغت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالحسيمة 63ر92 في المائة.

وبذلك، احتلت المديرية الإقليمية للحسيمة المرتبة الأولى على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة على مستوى نتائج امتحانات البكالوريا.

وحسب معطيات للمديرية الإقليمية فقد حصل ما مجموعه 2251 مترشح ومترشحة على شهادة البكالوريا، بين الدورتين العادية والاستدراكية برسم سنة 2022.

وكانت نسبة النجاح في امتحانات نيل شهادة البكالوريا بإقليم الحسيمة، خلال الدورة العادية قد بلغت حوالي 18ر83 في المائة.

ونال أعلى معدل على مستوى المديرية الإقليمية للحسيمة التلميذ نسيم الغلبزوري، الذي يتابع دراسته بثانوية تارجيست التأهيلية مسلك علوم فيزيائية، خيار فرنسية، بحصوله على معدل 41ر18.

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