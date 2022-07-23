الاعلان عن مهلة إضافية لإتمام ملفات برنامج فرصة غير المكتملة

2022-07-23 / 20:28
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هبة بريس - و م ع

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم السبت، أن برنامج “فرصة” قرر منح مهلة إضافية لحاملي المشاريع إلى غاية فاتح غشت المقبل لاستكمال ملفات ترشيحهم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن “مرحلة معالجة نحو 160 ألف ترشيح التي تم التوصل بها أبانت أن مجموعة من الملفات غير مكتملة ولا تتضمن المعلومات الضرورية من أجل تقييمها”، مشيرة إلى برنامج “فرصة” باشر عدة عمليات للإشعار عبر البريد الإلكتروني والهاتف من خلال مركز التواصل مع الزبناء، من أجل حث حاملي المشاريع على إتمام ملفاتهم للانتقال إلى مراحل الانتقاء .

وبغية منحهم فرصة أخرى لولوج هذا البرنامج، أضاف المصدر نفسه أنه تم توجيه رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع المرشحين من ذوي الملفات غير المكتملة، ومنحهم مهلة أسبوع لاستكمال ملفاتهم والحيلولة دون رفضها.

وأوصت الوزارة جميع حاملي المشاريع بمعاينة وضعية ملفاتهم من خلال زيارة الموقع الالكتروني https://www.forsa.ma، داعية أصحاب الملفات غير المكتملة إلى إدراج المعلومات الناقصة للتمكن من تقييم ترشيحاتهم”. وقد تم توفير المساعدة الضرورية من خلال مركز التواصل والعلاقات لبرنامج “فرصة” عبر الاتصال على الرقم 5544 “.

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