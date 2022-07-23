الجامعة تكشف موعد نهائي كأس العرش بين الوداد ونهضة بركان

2022-07-23 / 16:28
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هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم السبت 23 يوليوز، أن نهائي مسابقة كأس العرش ،برسم الموسم الرياضي 2020 -2021 ، بين فريقي نهضة بركان ونادي الوداد الرياضي، سيجرى يوم الخميس 28 يوليوز الجاري بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وذكرت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي ، أن هذا النهائي يندرج في إطار احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد.

وكان فريق الوداد الرياضي قد تأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس العرش عقب فوزه على فريق الفتح الرياضي، فيما جاء تأهل فريق نهضة على حساب فريق يوسفية برشيد.

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