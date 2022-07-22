انتخابات جزئية .. حزب الاستقلال يفوز بمقعد مديونة

2022-07-22 / 12:40
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هبة بريس

أسفرت نتائج انتخابات الدائرة التشريعية الجزئية مديونة، التي جرت أمس الخميس، عن انتخاب هاشم أمين الشفيق (حزب الاستقلال) نائبا برلمانيا عن الدائرة التشريعية المحلية مديونة.

وأكدت عمالة إقليم مديونة أن هذه النتيجة جاءت بعد فرز الأصوات المعبر عنها بهذه الدائرة الانتخابية التشريعية.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت قضت شهر ماي الماضي بإلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية مديونة.

وبناء عليه جاء قرار المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

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