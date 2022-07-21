الحكومة: “بلادنا لا تنتج النفط ونتأثر بشكل مباشر بتطورات الأسعار”

2022-07-21 / 14:29
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن بلادنا غير منتجة للنفط، بمعنى أن جميع الاحتياجات النفطية مستوردة من الخارج، مشيرا الى أننا نتأثر بشكل مباشر بتطورات أسعار هذه المادة.

وبلغة الأرقام، ذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أنه خلال النصف الثاني من يوليوز، عرفت هذه المواد انخفاضا دوليا، الغازوال ب12.47 % ، والبنزين ب 8.42% ، لكن هناك مستجد آخر وهو حفاظ الدولار على مستوى تصاعدي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الاسعار بشكل مباشر.

ولفت ذات المتحدث، أنه بعد احتساب ال15 يوما الأولى من الشهر الجاري، عرفت أسعار هذه المادة انخفاضا بدرهم، داعيا جميع الشركات المعنية إلى تطبيق هذا التخفيض بشكل مباشر لأن هذا يهم القدرة الشرائية للمواطنين

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