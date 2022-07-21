إيرلندا والمغرب يستكشفان سبل تعزيز تعاونهما في قطاع الطيران

2022-07-21 / 12:42
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هبة بريس

تباحث وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بفارنبورو (بالقرب من لندن)، الثلاثاء مع نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ووزير المقاولة والتجارة والشغل، ليو فارادكار، حول سبل تعزيز التعاون بين صناعات الطيران والفضاء في البلدين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الكندية “GAL Aerospace” من أجل إحداث وحدة صناعية بالمغرب لإنتاج وتعديل واستكمال إنجاز الأجزاء الداخلية لمقصورات الطائرات.

وتبلغ قيمة هذا الاستثمار 125,3 مليون درهم، وسيمكن هذا المشروع المندمج من إحداث 240 منصب شغل مباشر وتقوية الاندماج المحلي للقطاع وتعزيز تنافسية القاعدة الوطنية لصناعة الطيران.

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