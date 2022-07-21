الأمن يضبط 565 حالة غش بالدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا

هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لرصد وزجر أعمال الغش في الامتحانات الاستدراكية لنيل شهادة الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2021-2022، عن ضبط 565 شخصا على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الغش في الامتحانات المدرسية.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الغش التي تعاملت معها مصالح الأمن الوطني، فقد جاءت الحالات المسجلة بولاية أمن الدار البيضاء في المقدمة بعد تسجيل 466 حالة، تليها ولاية أمن فاس بـ 15 حالة غش، ثم ولايتي أمن أكادير وسطات بـ 12 حالة في كل واحدة منهما، والأمن الجهوي بتازة بعشرة حالات.

وفي سياق متصل، مكنت إجراءات اليقظة المعلوماتية من تشخيص هويات 23 شخصا ممن أنشؤوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل الغش، جرى توقيف ستة من بينهم، فيما يجري حاليا تكثيف الأبحاث من أجل توقيف باقي المشتبه فيهم، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية المنجزة على الصعيد الوطني.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات الإلكترونية المستخدمة في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 351 هاتفا محمولا و111 سماعة، بالإضافة إلى 21 جهازا للربط بالأنترنت.

وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تنفيذ الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة بزجر الغش من جهة، والإسهام في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات الجهوية والوطنية الموحدة للباكالوريا من جهة ثانية.

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