القرض الفلاحي للمغرب

القرض الفلاحي يصدر سندي اقتراض بـ1,5 مليار درهم

2022-07-20 / 23:48
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هبة بريس

أعلن القرض الفلاحي للمغرب، عن قيامه بتعبئة مبلغ 1,5 مليار درهم لدى المستثمرين المؤسساتيين، من خلال إصدار سندي اقتراض في الخامس عشر من يوليوز الجاري.
وأوضح في بلاغ له، أنه أصدر سند اقتراض تابع بقيمة 1,2 مليار درهم، و سند اقتراض تابع وغير محدد الأجل بقيمة 300 مليون درهم.

وأضاف أنه تم الاكتتاب في هذه العملية، التي تندرج في إطار برنامج إصدار السندات السنوي الذي صادق عليه مجلس رقابة البنك، من قبل فئات مختلفة من المستثمرين (هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، شركات التأمين وإعادة التأمين…) وهو الشيء الذي يؤكد المكانة المالية للمؤسسة.

وأكد أنه تمكن، بفضل هاذين الإصدارين، من تعزيز أمواله الذاتية، وذلك انسجاما مع مخطط عمله الخاص بالمطابقة مع متطلبات المؤشرات النظامية، مما سيمكنه من توفير الوسائل اللازمة لتمويل ومواكبة العالم القروي والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.

وأشار إلى أنه يطمح إلى الرفع من التزاماته المواطِنة من خلال مضاعفة المبادرات والأعمال التي يقوم بها لفائدة تنمية الاقتصاد الوطني والقطاع الفلاحي والقروي، خاصة النسيج المقاولاتي والشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في العالم القروي

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