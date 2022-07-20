كورونا تزهق 5 أرواح بالمغرب خلال 24 ساعة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل خمس وفيات و1209 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 2077 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن الوفيات سُجلت في جهات: مراكش – آسفي (02)، وحالة واحدة في كل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة بني ملال – خنيفرة وجهة درعة – تافيلالت، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 16 ألف و198 وفاة.

وأبرز المصدر ذاته أن 6 ملايين و613 ألف و974 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و356 ألف و259 شخصا، مقابل 24 مليون و868 ألف و041 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. كما تلقى 16 ألفا و757 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و254 ألف و550 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و226 ألف و673 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,8 في المائة.

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