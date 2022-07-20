“نتفليكس” تعلن خسارة حوالي مليون مشترك

هبة بريس - وكالات

أفادت شركة نتفليكس، أمس الثلاثاء، بأنها خسرت 970 ألف مشترك في الفترة من أبريل حتى يونيو، لتتجنب بذلك أسوأ سيناريو توقعته الشركة في أبريل الماضي.

وتخطط منصة البث عبر الإنترنت لإطلاق فئة جديدة من الاشتراكات مدعومة بالإعلانات العام المقبل، وحذرت من أن ارتفاع الدولار يؤثر أيضا على الإيرادات من المشتركين في الخارج.

وحذرت نتفليكس في أبريل من أنها تتوقع خسارة مليوني مشترك في الربع الحالي، في حين قدرت أن عدد المشتركين الجدد في الفترة من يوليوز إلى شتنبر سيصل إلى مليون مشترك.

وفي رسالة إلى المساهمين، قالت الشركة إنها درست التباطؤ بشكل أكبر، والذي يعزى، وفقا لها، إلى مجموعة متنوعة من العوامل من بينها مشاركة كلمات المرور والمنافسة والركود الاقتصادي.

وتعد نتفليكس خدمة البث المهيمنة في جميع أنحاء العالم مع ما يقرب من 221 مليون مشترك عالميا.

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