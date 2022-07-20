البرلمان السريلانكي ينتخب رانيل ويكرمسينغ رئيسا جديدا للبلاد

هبة بريس - وكالات

انتخب البرلمان السريلانكي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء رانيل ويكرميسينغ، الذي يتولى الرئاسة بالإنابة، رئيسا جديدا للبلاد؛ خلفا لـ”غوتابايا راجاباكسا”، الذي استقال على خلفية احتجاجات شعبية، أجبرته على مغادرة البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر موقع “نيوز فيرست” السريلانكي، أنه “تم انتخاب رانيل ويكرمسينغ رئيسا جديدا للبلاد، بعد تصويت في البرلمان”.

وأوضح أن ويكرمسينغ حصل على 134 صوتا في البرلمان فيما حصل منافسه الثاني دولاس ألاهابروما، النائب المعارض للحزب الحاكم والمدعوم من المعارضة الرئيسية، على 82 صوتا.

ومن المقرر أن يشغل ويكرمسينغ منصب الرئيس لما تبقى من ولاية راجاباكسا، التي تنتهي في نوفمبر 2024.

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