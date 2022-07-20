حسام حبيب يرد على اتهامات شيرين عبد الوهاب”ردي بالقانون و المستندات”

نجلاء مزيان

خرج الفنان حسام حبيب عن صمته عقب تصريحات واتهامات الفنانة شيرين عبد الوهاب له عبر برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقال حسام حبيب عبر برنامج Et بالعربي: “هيكون فى إجراء قانوني وأنا عمري ما دفعت عن نفسي وعمري ما تكلمت وده كلام مرسل والكلام اللي هرد به كلام بالمستندات”.

وأضاف حبيب: “بحاول أحافظ على سمعتها وبيتها ومكنتش بتكلم لكن دلوقتى هضطر اتكلم، هاتكلم بحقائق تثبت أن الكلام ده كله تهديد وابتزاز منها عشان اسمع الكلام وبتهدد ديما بجمهورها ..وهرد فى الإعلام كله بحقائق وبالقانون”.

و يشار أن الفنانة شيرين عبد الوهاب فجرت أمس الثلاثاء قنبلة من العيار الثقيل حيث كشفت تفاصيل عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت شيرين عبدالوهاب: “تم طلاقنا بعد حلق رأسي وكان طلاق بائن وبعد أن هدأت من الكارثة شعرت أني لا أستطيع الاستغناء عنه ولازم أديله فرصة تانية وأن ماينفعش نبعد عن بعض و كنت مؤمنة أن العلاقة مقدسة وكنت بحبه وفاكراه ابني مش جوزي وعملتله إستوديو لشغلنا وقمت بشراء كل الأغاني التي عجبته بشيكات بإسمي عشان ما تروحش منه”.

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