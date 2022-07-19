سلا.. توقيف 6 أشخاص متلبسين بتنظيم عملية للهجرة السرية

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 18 يوليوز الجاري، من توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه بهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، لفائدة 10 مرشحين للهجرة غير المشروعة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز سيارتين خفيفتين ودراجة نارية ثلاثية العجلات ومحركين بحريين، علاوة على 13 حاوية بلاستيكية تضم 364 لترا من المحروقات ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم والمرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المكثفة التي ما فتئت تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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